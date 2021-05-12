Аргументы Недели В мире 13+

ЕС надеется в ближайшие недели определить сроки одобрения «Спутника V»

, 15:53 Источник: РИА "Новости"

ЕС надеется в ближайшие недели определить сроки одобрения «Спутника V»
шприц, ампула, Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рассчитывает на то, что уже в ближайшие недели сможет определиться с графиком одобрения российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери в рамках брифинга в Амстердаме заявил, что в настоящий момент проводятся проверки российского препарата. По его словам, специалисты должны собрать всю необходимую информацию о "Спутнике V".

Предполагается, что в ближайшие недели в EMA "должны лучше понимать", каким будет график возможного одобрения российской вакцины.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

На страницах китайской сетевой прессы появился материал, где объясняется, почему Соединенные Штаты не хотят принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью