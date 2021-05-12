ЕС надеется в ближайшие недели определить сроки одобрения «Спутника V»

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12 мая 2021, 15:53 Источник: РИА "Новости"

шприц, ампула, Mahmoud Issa/Keystone Press Agency

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рассчитывает на то, что уже в ближайшие недели сможет определиться с графиком одобрения российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".

Глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери в рамках брифинга в Амстердаме заявил, что в настоящий момент проводятся проверки российского препарата. По его словам, специалисты должны собрать всю необходимую информацию о "Спутнике V".

Предполагается, что в ближайшие недели в EMA "должны лучше понимать", каким будет график возможного одобрения российской вакцины.

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