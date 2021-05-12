ЕС надеется в ближайшие недели определить сроки одобрения «Спутника V»

Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА рассчитывает на то, что уже в ближайшие недели сможет определиться с графиком одобрения российской вакцины против COVID-19 "Спутник V".
Глава департамента по вакцинационной стратегии ЕМА Марко Кавалери в рамках брифинга в Амстердаме заявил, что в настоящий момент проводятся проверки российского препарата. По его словам, специалисты должны собрать всю необходимую информацию о "Спутнике V".
Предполагается, что в ближайшие недели в EMA "должны лучше понимать", каким будет график возможного одобрения российской вакцины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.