Вирусолог Фёдор Лисицын рассказал об одном возможном осложнении после прививки вакциной «Спутник Лайт»
12 мая 2021, 13:59Источник:
РИА Новости
У вакцины «Спутник Лайт» не выявлено никаких особенных осложнений, но у привившегося этим препаратом человека может подняться температура.
Фёдор Лисицын, ведущий научный сотрудник лаборатории структуры и морфогенеза Института вирусологии имени Д.И. Ивановского (входит в состав центра им. Гамалеи), рассказал, что обычное повышение температуры было у 7% привившихся, других серьёзных осложнений после использования вакцины «Спутник Лайт» не замечено. Как пояснил вирусолог Лисицын в эфире телеканала «Доктор», это объясняется тем, что эта вакцина фактически является первым компонентом вакцины «Спутник V».
Напомним, однокомпонентная вакцина зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов.
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