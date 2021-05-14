Депутат ЕП Коррао обеспокоен случаями вакцинации граждан Евросоюза от COVID-19 вне объединения

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14 мая 2021, 08:30

шприц, pixabay.com

Депутат Европарламента от Италии Иньяцио Коррао заявил об обеспокоенности в связи с тем, что граждане ЕС делают прививки против коронавируса нового типа в странах, не входящих в состав объединения.

В своем обращении к Еврокомиссии Иньяцио Коррао, ссылаясь на разные европейские медиаресурсы, сообщил, что некоторые жители ЕС вынуждены делать прививки от COVID-19 за пределами объединения, в частности, в Сербии.

Как сообщает RT, по словам депутата Европарламента, это в том числе связано с задержками сроков проведения кампаний по вакцинации в некоторых европейских странах.

Иньяцио Коррао отметил, что в данном случае для прививок граждан ЕС используются вакцины, которые еще не получили одобрение EMA (среди них российский препарат "Спутник V"). По его мнению, сложившаяся ситуация вызывает ряд вопросов.

Депутат поинтересовался, как Еврокомиссия планирует "защитить" граждан Евросоюза, которые вакцинируются препаратами, которые не были одобрены компетентными европейскими органами.

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