Девять человек пострадали при стрельбе в американском штате Род-Айленд

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14 мая 2021, 07:15 Источник: WPRI

машина полиции, pixabay.com

В американском штате Род-Айленд была открыта стрельба, в результате которой пострадали девять человек. Согласно данным местной полиции, трое в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

Уточняется, что стрельба была открыта в городе Провиденс около 19.00 по местному времени (02.00 по Москве). В полиции уточнили, что всем пострадавшим от 19 до 25 лет. Информации о том, что стало причиной нападения на людей, к настоящему моменту не поступало.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов пока не произвели ни одного задержания.

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