Министр обороны Израиля Бени Ганц одобрил мобилизацию 9 тысяч резервистов

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13 мая 2021, 19:57 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Министр обороны Израиля Бени Ганц в четверг одобрил мобилизацию девяти тысяч резервистов. В пресс-службе израильского минобороны сообщили, что Ганц уполномочил ЦАХАЛ набрать ещё резервистов в срочном порядке в соответствии с оперативными потребностями после оценки ситуации в области безопасности.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник, 10 мая.

Из сектора Газа в эти дни происходят ракетные обстрелы населенных пунктов Израиля. По последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" и уничтожив несколько боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 87 человек.

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