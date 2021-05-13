Медведчук в суде заявил, что не поддерживает политику киевской власти

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13 мая 2021, 16:14 Источник: РИА Новости

Виктор Медведчук, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук в четверг в суде подтвердил, что выступает против политического курса киевской власти.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая заявила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук на следующий день вместе со своими адвокатами прибыл в офис генпрокурора Украины.

Медведчук получил статус подозреваемого, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Прокуратура требует арестовать Медведчука на 60 дней с возможностью внести залог в 10,9 миллионов евро.

"...у меня есть основания для этого как у депутата, как у одного из руководителей ОПЗЖ выступать против политического курса этой власти", - заявил Медведчук в ходе заседания суда.

Украинский политик повторил, что дело против него политически мотивировано и направлено на то, чтобы остановить оппозицию.

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