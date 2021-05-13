Сайт Sohu: учения Тихоокеанского флота России «вызвали сильное потрясение в Японии»

Учения Тихоокеанского флота Российской Федерации «вызвали сильное потрясение в Японии». Об этом говорится в публикации, появившейся в сети.
Китайский портал Sohu пишет, что недавно Москва вывела в море мощную группировку во главе с крейсером «Варяг». Во время проведенной тренировки суда отработали борьбу с морскими, воздушными и береговыми целями.
В материале сайта, пересказанном «ПолитРоссией», указывается на то, что данные учения «вызвали сильное потрясение в Японии». Токио направил в ответ противолодочные патрульные самолеты и фрегаты для слежки за силами РФ.
Ранее сегодня сообщалось, что в другой публикации Sohu был высказан прогноз, по которому флот США может постигнуть катастрофа в случае удара российских ракет «Циркон».
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