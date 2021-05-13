Sohu: флот США может постигнуть катастрофа в случае удара российских гиперзвуковых «Цирконов»

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13 мая 2021, 09:05 Источник: «ПолитРоссия»

Американский авианосец, MC3 Cameron Pinske / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов может постигнуть катастрофа в случае удара российских гиперзвуковых ракет «Циркон». На это указывается в публикации, размещенной на страницах китайской интернет-прессы.

Сетевое издание Sohu пишет, что «Циркон» способен передвигаться со скоростью, превышающей 8 единиц Маха, системы ПВО перехватить данный снаряд не в состоянии. Отмечается, что атака с применением гиперзвуковых ракет может привести к катастрофе флота США. К соответствующему выводу китайские журналисты пришли на основании того, что «Цирконам» под силу гарантированно уничтожить любой американский авианосец.

Также портал констатировал, что другое новое оружие РФ – ядерный подводный аппарат «Посейдон» - способен спровоцировать возникновение радиоактивного цунами у берегов противника.

Как информирует пересказавшая материал Sohu «ПолитРоссия», авторы сайта из КНР высказали удивление по поводу того, что Вашингтон продолжает проводить довольно агрессивную политическую линию в отношении Москвы, несмотря на наличие у нее мощных средств поражения.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro выдвинул версию, согласно которой скрывшаяся от судов НАТО в Атлантике российская субмарина могла подойти к побережью США.

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