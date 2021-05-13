Версия Avia.pro: скрывшаяся от кораблей НАТО в Атлантике российская атомная подлодка могла подойти к побережью США

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13 мая 2021, 07:59 Источник: Аvia.pro

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российская подводная лодка, скрывшаяся от кораблей Североатлантического альянса в Атлантике, могла подойти к побережью Соединенных Штатов. Такая версия высказана в публикации, размещенной в сети.

Ресурс Avia.pro процитировал информацию, по которой в прошлом месяце суда НАТО пытались отследить одну из атомных субмарин РФ, однако последней удалось скрыться в Атлантическом океане.

Авторы портала выдвинули предположение о том, что в настоящий момент подлодка может находиться у побережья США. В материале сайта отмечается, что некоторое время назад в районе границ Кубы были замечены американские самолеты-разведчики. Последние могли искать российскую субмарину, полагают журналисты.

Ранее сегодня Avia.pro написал, что украинская армия впервые атаковала военных непризнанной ДНР из американского ракетного комплекса TOW.

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