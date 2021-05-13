Версия Avia.pro: скрывшаяся от кораблей НАТО в Атлантике российская атомная подлодка могла подойти к побережью США

Российская подводная лодка, скрывшаяся от кораблей Североатлантического альянса в Атлантике, могла подойти к побережью Соединенных Штатов. Такая версия высказана в публикации, размещенной в сети.
Ресурс Avia.pro процитировал информацию, по которой в прошлом месяце суда НАТО пытались отследить одну из атомных субмарин РФ, однако последней удалось скрыться в Атлантическом океане.
Авторы портала выдвинули предположение о том, что в настоящий момент подлодка может находиться у побережья США. В материале сайта отмечается, что некоторое время назад в районе границ Кубы были замечены американские самолеты-разведчики. Последние могли искать российскую субмарину, полагают журналисты.
Ранее сегодня Avia.pro написал, что украинская армия впервые атаковала военных непризнанной ДНР из американского ракетного комплекса TOW.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.