Учения НАТО близ российских границ - повод для переброски войск на Западное и Юго-Западное направления

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13 мая 2021, 13:45

В Эстонии на днях состоялась высадка американских десантников, которую освещали российские СМИ. Увы, это событие не имеет серьёзного военного значения.



Высадка была явно показной – за ней наблюдала президент Эстонии Кальюлайд. Ну конечно же, как не показать друзьям по оружию, кто и как их будет защищать? А то, что ни 600 десантников без «брони», ни 2000 других участников этих учений из Великобритании, США и Эстонии не окажут никакого весомого влияния на реальную защиту Прибалтики от «вероятной агрессии РФ» – этого им знать не надо.



Высадка и последующие действия 1‑й эстонской пехотной бригады, батальонной тактической сводной группы НАТО и ополченцев из «Кайтселийт» – это один этап учений Swift Response. В свою очередь, они представляют этап учений DEFENDER-Europe 2021. Кстати, эстонские ополченцы должны большую часть учений изображать армию России, что уже забавно.



В рамках Swift Response до третьей декады мая американцы должны провести ещё 3 подобные высадки в Болгарии и Румынии с последующим привлечением местных войск. Таким образом, из высадки нескольких батальонов американцы изобразят «воздушно-десантные учения» 7 тыс. человек из 11 стран, хотя как раз десантников-то будет немного.



Любопытно, что учения DEFENDER-Europe 21 в НАТО изображаются как «крупнейшие учения США и НАТО за 25 лет». Но таковыми они вряд ли являются. По числу формально привлечённых участников они уступают, например, печально знаменитым учениям Trident Juncture 2018 на севере Европы.



В целом эти учения – скорее повод для нашего Генштаба для переброски войск на Западное и Юго-Западное направления, чем реальная угроза. Конкретно – поближе к Украине и создания там временных баз двойного базирования. Киев ждёт большой сюрприз, если там вдруг решат, что проводимые учения НАТО послужат защитой от разгрома в случае серьёзных провокаций на Донбассе.



Но что важно, такие учения – хлеб для разведки. Радиоразведки, радиоэлектронной разведки, спутниковой, авиационной, морской, агентурной. Вот для разведчиков сейчас горячие деньки. А ещё для авиации, сил ПВО, моряков – они-то всегда реагируют на любые проявления активности натовских «партнёров» у наших границ или на удалении от них.



В будущем году основным театром таких учений опять будут Польша, Германия, а через год – опять Балканы. Так и планируют американцы чередовать районы их проведения.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».





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