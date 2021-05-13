Путин 13 мая проведет встречу с генсеком ООН Гутерришем

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13 мая 2021, 13:03 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш, Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency

Президент Российской Федерации Владимир Путин днем в четверг, 13 мая, проведет встречу в формате видеоконференции с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что в настоящий момент в Москве с визитом находится генсек ООН. Сегодня Владимир Путин намерен пообщаться с Антониу Гутеррешем в режиме видеоконференции. Личная встреча главы РФ и генерального секретаря организации не состоится в связи с необходимой эпидемиологической предосторожностью, а не со здоровьем российского лидера.

Песков в беседе с журналистами подчеркнул, что текущее состояние президента России "отменное".

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