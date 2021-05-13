Количество случаев заражения COVID-19 на Украине за сутки увеличилось на 6 813
13 мая 2021, 10:44
На Украине за минувшие сутки зарегистрировали более 6,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом утром в четверг сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Подчеркивается, что по состоянию на 13 мая на Украине выявлено 6 813 новых случаев заражения коронавирусом. В частности, заболели 289 детей и 160 медицинских работников, передает RT.
По словам главы Министерства здравоохранения, за прошедшие 24 часа в стране были госпитализированы 2 569 человек, скончались 346 пациентов, а выздоровели 19 507 человек. Известно о проведении 89 490 тестирований на коронавирусную инфекцию.
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