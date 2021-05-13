Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило отметку в 160 миллионов. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.
К настоящему моменту общее количество число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло в мире 160 450 504. В общей сложности жертвами заболевания стали 3 331 258 пациентов.
На первом месте по количеству заражений находятся США, где выявлено свыше 32,8 миллиона случаев заражения. На второй строчке расположилась Индия (более 23,7 миллиона), а на третьей Бразилия (более 15,3 миллиона), уточнили в Университете Джонса Хопкинса.
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