Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 160 миллионов

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13 мая 2021, 09:38 Источник: Университет Джонса Хопкинса

анализ крови, Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире к настоящему моменту превысило отметку в 160 миллионов. Соответствующую информацию предоставил университет Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту общее количество число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии достигло в мире 160 450 504. В общей сложности жертвами заболевания стали 3 331 258 пациентов.

На первом месте по количеству заражений находятся США, где выявлено свыше 32,8 миллиона случаев заражения. На второй строчке расположилась Индия (более 23,7 миллиона), а на третьей Бразилия (более 15,3 миллиона), уточнили в Университете Джонса Хопкинса.

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