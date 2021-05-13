Биолог Баранова заявила о связи заболеваемости коронавирусом в России с погодой

Аргументы Недели → Общество 13+

13 мая 2021, 07:09 Источник: РИА "Новости"

тест на COVID-19, pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в четверг, что уровень заболеваемости COVID-19 в России в ближайшие два месяца будет зависеть от погоды.

Баранова обратила внимание на то, что в настоящий момент по всему миру находят разные штаммы COVID-19, причем многие из них "настолько же неприятны", как те, которые ранее были выявлены в Великобритании и Бразилии. В частности, по словам биолога, специалистов беспокоит индийский штамм.

Анча Баранова заявила, что новые штаммы уже пришли в РФ – сейчас они конкурируют между собой. "Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода", – уточнила профессор и добавила, что если будет пасмурно и дождь, то люди будут собираться в больших помещениях, что приведет к распространению заболевания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости