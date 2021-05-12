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Генеральный секретарь ООН сравнил распространение COVID-19 с лесным пожаром

, 21:45 Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь ООН сравнил распространение COVID-19 с лесным пожаром
COVID-19, pixabay.com

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в среду, 12 мая, сравнил распространение коронавируса нового типа с "лесным пожаром" и объяснил, в чем сходство этих процессов.

По словам Антониу Гутерреша, существуют огромные риски появления новых мутаций COVID-19, для которых созданные вакцины будут неэффективны. Генеральный секретарь ООН заметил, что поэтому очень важно, чтобы люди по всему миру были привиты от коронавируса.

Напомним, ранее сегодня генсек Организации Объединенных Наций призвал Всемирную организацию здравоохранения признать российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Данный процесс, по его словам, идет.

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