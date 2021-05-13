Байден заявил, что президентом США должен был стать его покойный сын Бо

46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках разговора с журналистами заявил, что лидером страны должен был стать его старший сын Бо, который скончался от рака в 2015 году.
Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов о том, что бы сказал его сын Бо по поводу первых ста дней отца во главе страны, отметил, что тот призвал бы родителя быть тем, кто он есть. Американский лидер добавил, что вопросы про сына всегда застают его врасплох и добавил, что в президентском кресле должен был сидеть его наследник.
Напомним, старший сын Байдена Бо, экс-военный, генпрокурор штата Делавер, скончался от рака мозга в 2015 году. Ему было 46 лет. После его смерти Джо Байден отказался от попытки участвовать в президентских выборах 2016 года, которые впоследствии выиграл Дональд Трамп.
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