NYT: повреждения мозга выявлены у некоторых представителей США за рубежом

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13 мая 2021, 07:51 Источник: The New York Times

мозг на снимке МРТ, pixabay.com

Издание New York Times со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США, сообщило, что более 130 американских дипломатов и военных, которые работали за рубежом, имеют повреждения мозга.

Сначала поступила информация о 60 случаях проблем со здоровьем у дипломатов и военных в Китае и на Кубе. Позже повреждения были выявлены у работников дипмиссий в Европе и в странах Азии. По мнению источников, вероятнее всего, что-то произошло с пострадавшими сотрудниками за рубежом.

Уточняется, что аналогичные инциденты были зафиксированы около пяти лет назад. Более того, якобы сотрудники администрации экс-президента США Дональда Трампа пытались усилить участие Пентагона в расследовании причин этих случаев, но их работа не увенчалась успехом, поскольку они столкнулись с трудностями из-за федеральной защиты данных о здоровье, ограничивавшей доступ к нужной информации.

В New York Times сообщили, что администрация Джо Байдена призвала ведомства назначить координаторов, которые занялись бы выявлением причин повреждений мозга у чиновников и военных, а также обратили бы внимание на качество медицинских услуг, которые предоставляются пострадавшим.

Известно, что в ЦРУ создано специальное подразделение, которое занимается сбором информации о новых аналогичных инцидентах.

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