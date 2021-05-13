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Прогноз Avia.pro: Россия может послать стратегические бомбардировщики к границам Франции в ответ на полеты ее ВКС возле Крыма

, 06:24 Источник: Аvia.pro

Прогноз Avia.pro: Россия может послать стратегические бомбардировщики к границам Франции в ответ на полеты ее ВКС возле Крыма
Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может послать стратегические бомбардировщики к границам Франции в ответ на полеты ее ВКС возле Крымского полуострова. Такой прогноз высказан в публикации, размещенной в сети.

Накануне стало известно, что российская сторона вновь перехватила французские военные самолеты над Черным морем. Портал Avia.pro отметил, что это уже третий подобный инцидент за последние дни.

Сайт предсказал, что в качестве ответной меры на полеты ВКС Франции возле Крыма Москва может послать свои стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 к границам европейского государства с целью демонстрации готовности России к решительным действиям в случае агрессии против нее.

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