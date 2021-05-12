Российский истребитель Су-27 перехватил три французских самолета над Черным морем

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12 мая 2021, 16:44 Источник: РИА "Новости"

Су-27, mil.ru

Российский истребитель Су-27 в среду перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции. Согласно последней информации, речь идет о двух "Миражах-2000" и одном самолете-заправщике С-135.

В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что ранее сегодня российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря выявили три воздушные цели, которые приближались к границе страны.

Для опознавания объектов, а также недопущения нарушения ими границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-27. Летчик идентифицировал воздушные цели как самолеты ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря.

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