ВВС Израиля почти полностью разрушили многоэтажное здание в Газе

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12 мая 2021, 22:01 Источник: РИА "Новости"

сектор Газа, Ashraf Amra/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 12 мая, стало известно, что самолеты ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа. Согласно последней информации, этот дом почти полностью разрушен.

Установлено, что под удар ВВС Израиля попала башня "аш-Шурук", которая находится в центре Газы. По словам журналистов, в здании расположены десятки офисов арабских и иностранных СМИ и офисы нескольких гуманитарных организаций.

Администратор башни Ияд Абу Амир сообщил корреспондентам, что беспилотники Израиля перед авиаударом нанесли несколько "предупредительных ударов", чтобы людей эвакуировали.

Напомним, сегодня рано утром израильские военные самолеты разрушили 10-этажный жилой дом "аль-Джаухара" и штаб палестинской полиции в секторе Газа.

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