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12 мая 2021, 16:40

Фото: соцсети

Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в израильских населенных пунктах в районах, расположенных недалеко от границы с сектором Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times of Israel.

В частности, по сведениям издания, обстрелу подвергся город Ашдод (находится недалеко от сектора Газа). Информация о наличии пострадавших в результате обстрела пока не поступала. Радиостанция Saut Al-Aqsa сообщает, что ХАМАС объявило о запуске 50 ракет в направлении израильского города Ашдод. Кроме того, ХАМАС сообщил о запуске 15 ракет в направлении города Димона в Израиле, неподалеку от которого находится ядерный центр еврейского государства. Ответные удары израильский Вооруженных сил стоили жизни не менее 53 палестинцев, жителей сектора Газа, об этом сообщает палестинский информационный портал Donia Al-Watan.

Премьер-министр Нетаньяху заявил о решении направить дополнительные подразделения сил безопасности в города Лод и Акко, где ранее вспыхнули столкновения между арабами и еврейскими поселенцами.

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