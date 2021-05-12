За сутки в мире выявили более 643 тысяч заразившихся COVID-19

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12 мая 2021, 21:08 Источник: ВОЗ

COVID-19, pixabay.com

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки увеличилось более чем на 643 тысячи. Соответствующую информацию предоставили во Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 19:00 по московскому времени в среду, 12 мая, в ВОЗ поступила информация о 159 319 384 зараженных и 3 311 780 умерших с начала пандемии. За сутки количество заболевших в мире увеличилось на 643 091, а число летальных исходов – на 11 726.

Подчеркивается, что свыше 57% случаев заражения за прошедшие 24 часа пришлись на регион Юго-Восточной Азии (370 198), в который ВОЗ также включает Индию, на втором месте находится Европа (106 5190), а на третьем – Северная и Южная Америка (105 311).

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