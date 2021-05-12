Американские ученые назвали ключевые симптомы постковидного синдрома

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12 мая 2021, 15:14 Источник: Mayo Clinic Proceedings

человек у окна, COVID-19, pixabay.com

Американские ученые провели исследование и выявили симптомы постковидного синдрома. Наиболее распространенными признаками оказались депрессия, тревога, расстройства настроения и высокая утомляемость.

Постковидный синдром, который также известен как "долгий COVID" или PCS-синдром (Post-COVID-19 syndrome) является комплексом симптомов, сохраняющихся в течение длительного времени у переболевших коронавирусной инфекцией.

По словам исследователей из Клиники Мэйо, самым частым признаком у пациентов, обращающихся к врачам по поводу постковидного синдрома, являлась утомляемость, 80 процентов сообщали о хронической усталости, 59 процентов жаловались на респираторные проблемы и столько же людей обратились с неврологическими жалобами. Более трети пациентов заявляли медикам о когнитивных трудностях в процессе выполнения основных повседневных действий, при этом каждый третий подтвердил, что после болезни в полной мере вернулся к полноценной трудовой деятельности.

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