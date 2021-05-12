Ученые выявили влияние коронавирусной инфекции на мужское здоровье

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12 мая 2021, 13:46 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Американские ученые выявили, что заболевание коронавирусной инфецией COVID-19 может повлиять на мужское здоровье.

В работе исследователей под руководством доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера доктора Ранджит Рамасами одним из последствий ковида названа дисфункция эндотелия — состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, и некоторые органы человека перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции.

По данным ученых, у мужчин коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции.

В таком случает мужчинам необходимо обратиться к врачу. Результаты исследования опубликованы в журнале World Journal of Men's Health.

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