Интернет-издание Sohu объяснило, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2021, 17:10 Источник: «ПолитРоссия»

Белый дом, фото: pixabay.com

На страницах китайской сетевой прессы появился материал, где объясняется, почему Соединенные Штаты не хотят принимать Украину в состав Североатлантического альянса. Об этом пишут отечественные СМИ.

Интернет-издание Sohu обратило внимание на то, что пресс-служба администрации президента США удалила из стенограммы общения с журналистами утвердительный ответ представителя Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос о поддержке Вашингтоном присоединения Киева к НАТО.

Авторы китайского сайта отметили, что американская сторона не желает принимать Украину в альянс. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu говорится, что в блоке принят на вооружение принцип коллективной обороны, а США защищать бывшую советскую республику не собираются.

Ранее в среду сообщалось, что первый премьер непризнанной ДНР Александр Бородай озвучил мнение, по которому Донбасс уже стал частью России с практической точки зрения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости