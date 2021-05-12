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В метро болгарской Софии была открыта стрельба, один человек погиб и один ранен

, 16:00

В метро болгарской Софии была открыта стрельба, один человек погиб и один ранен
метро, pixabay.com

В метро столицы Болгарии Софии была открыта стрельба. Согласно последней информации Болгарского национального радио, в результате случившегося один человек погиб, а еще один получил ранение.

Происшествие случилось на станции "Аэропорт София". Установлено, что в одном из вагонов поезда мужчина выстрелил в женщину, а затем добровольно ушел из жизни.

На место происшествия прибыли бригады врачей. Медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое. Станцию оцепила полиция.

В прокуратуре заявили, что речь идет о бытовом инциденте.

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