Депутат Рады Ясько назвала вооружение Украины Западом единственным способом «сдержать» Россию

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12 мая 2021, 15:11

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Единственным способом «сдержать» Российскую Федерацию является вооружение Украины Западом. Соответствующую точку зрения высказала Елизавета Ясько, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа».

Согласно утверждению парламентария, в настоящий момент РФ якобы угрожает Украине «с севера, востока и юга». Ясько предположила, что Москва, в частности, может пойти на «вторжение» на территорию Херсонской области с целью решения проблемы водоснабжения Крыма.

По словам представителя Верховной Рады, в сложившейся ситуации Запад должен оказать Киеву военную помощь. Елизавета Ясько указала на то, что бывшая советская республика нуждается в противокорабельных ракетах, комплексах ПВО и ПРО, усовершенствованных противоснайперских и противотанковых технологиях.

Вооружение Украины Западом является единственным способом «сдержать» Россию, отметила депутат.

Официальный Киев и его зарубежные союзники обвиняют Москву в «агрессии» в Донбассе. Российская сторона подобные утверждения опровергает.

Ранее в среду сообщалось, что ветеран ДНР с позывным «Мигель» назвал два главных направления удара армии Украины в случае наступления на самопровозглашенную республику.

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