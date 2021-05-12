Сайт NRK: Норвегия может стать первой целью удара России в случае ее ядерной войны с США

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2021, 14:40

Военные учения, Ministry of Defence of the Russia / globallookpress.com

Норвегия может стать первой целью удара Российской Федерации в случае ее ядерного конфликта с Соединенными Штатами. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах норвежских СМИ.

Портал NRK пишет, что в апреле Осло и Вашингтон заключили соглашение, которое предполагает расширение двухстороннего оборонного сотрудничества. Согласно договоренностям, американские военные получат возможность более свободно действовать на базах, расположенных на территории скандинавского государства.

В процитированном материале отмечается, что на прошлой неделе состав российского флота пополнила «очень тихая» субмарина «Казань». Предсказывается, что она «бросит вызов» подлодкам США, которые будут приходить в Норвегию.

NRK прогнозирует, ссылаясь на экспертное мнение, что страна из-за углубления взаимодействия с американцами может стать первой целью удара РФ в случае ее ядерной войны со Штатами.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Jinri Toutiao написал, что смелый маневр российского Су-30 над Черным морем мог обидеть французских летчиков.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости