Jinri Toutiao: смелый маневр российского Су-30 над Черным морем мог обидеть французских пилотов

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12 мая 2021, 14:00 Источник: «ПолитЭксперт»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Смелый маневр российского истребителя Су-30 в воздушном пространстве Черного моря мог обидеть французских пилотов. Об этом говорится в публикации, появившейся в сети.

Китайский сайт Jinri Toutiao напомнил, что некоторое время назад российская сторона перехватила над Черным морем два истребителя Франции и принадлежащий ей же самолет-заправщик. Авторы портала акцентировали внимание на том, что маневр был осуществлен силами всего лишь одного Су-30.

Французским летчикам, наверное, было очень обидно и неловко из-за данного обстоятельства, отмечается в материале Jinri Toutiao, пересказанном «ПолитЭкспертом». Кроме того, констатируется, что экипаж истребителя РФ проявил смелость, так как не побоялся действовать в одиночку против трех самолетов.

Ранее в среду ресурс Avia.pro высказал предположение, по которому причиной аномальной активности самолетов НАТО у границ Крыма мог стать новейший российский комплекс ПВО.

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