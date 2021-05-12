Версия Avia.pro: причиной аномальной активности самолетов НАТО у границ Крыма мог стать новейший российский комплекс ПВО

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12 мая 2021, 11:40 Источник: Аvia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Причиной аномальной активности самолетов Североатлантического альянса у границ Крымского полуострова мог стать новейший российский комплекс противовоздушной обороны. Такая версия высказана в материале, размещенном в сети.

Портал Avia.pro отмечает, что уже третью неделю кряду возле границ Крыма фиксируется аномальная активность самолетов НАТО. Согласно предположению авторов сайта, причиной этого могли стать новейшие системы ПВО С-350, появившиеся в южной части России. У западного блока нет сведений о данном комплексе, поэтому командование альянса могло послать свою авиацию на сбор раздевательной информации, пишет ресурс.

Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин назвал российское оружие для атаки по силам НАТО в случае конфликта в акватории Черного моря.

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