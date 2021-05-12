Версия Avia.pro: причиной аномальной активности самолетов НАТО у границ Крыма мог стать новейший российский комплекс ПВО

Причиной аномальной активности самолетов Североатлантического альянса у границ Крымского полуострова мог стать новейший российский комплекс противовоздушной обороны. Такая версия высказана в материале, размещенном в сети.
Портал Avia.pro отмечает, что уже третью неделю кряду возле границ Крыма фиксируется аномальная активность самолетов НАТО. Согласно предположению авторов сайта, причиной этого могли стать новейшие системы ПВО С-350, появившиеся в южной части России. У западного блока нет сведений о данном комплексе, поэтому командование альянса могло послать свою авиацию на сбор раздевательной информации, пишет ресурс.
Ранее сегодня сообщалось, что военный эксперт Василий Дандыкин назвал российское оружие для атаки по силам НАТО в случае конфликта в акватории Черного моря.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.