Капитан Дандыкин назвал оружие России для атаки по силам НАТО в случае военного конфликта в Черном море

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12 мая 2021, 10:39 Источник: «ПолитРоссия»

Корабль Черноморского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин назвал оружие Российской Федерации для атаки по силам Североатлантического альянса в случае конфликта с ними в Черном море. По данному вопросу специалист высказался в беседе с представителями интернет-СМИ.

Дандыкин прокомментировал для журналистов материал американского издания The National Interest, авторы которого полагают, что российская сторона окажется в невыгодном для себя положении, если столкнется в Черном море с кораблями Соединенных Штатов.

Капитан отметил, что флот НАТО не может создать угрозы для России в Черном море. Из слов Василия Дандыкина следует, что в случае военного конфликта в акватории Москва применит против сил западного блока авиацию, комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-С1», надводные корабли и субмарины.

Как сообщалось ранее в среду, издание EurAsian Times написало, что четыре самолета НАТО за сутки пытались приблизиться к российским границам.

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