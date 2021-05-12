EurAsian Times: четыре самолета НАТО за сутки пытались приблизиться к границам России

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12 мая 2021, 09:35 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Четыре самолета Североатлантического альянса за сутки пытались приблизиться к воздушному пространству Российской Федерации. Данный факт констатируется в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.

Издание EurAsian Times пишет, что во вторник Су-30 перехватил над Черным морем три французских самолета, которые приближались к государственным рубежам РФ. В течение тех же суток аналогичный маневр был осуществлен истребителем МиГ-31 в воздушном пространстве Баренцева моря в отношении норвежской патрульной машины, двигавшийся в сторону России.

Таким образом, за одни сутки четыре самолета НАТО пытались войти в небо РФ, говорится в публикации EurAsian Times, которую пересказали журналисты интернет-издания «ПолитРоссия».

Ранее в среду портал Avia.pro написал, что американский бомбардировщик отработал условный удар по Камчатке.

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