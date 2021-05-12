Сайт Avia.pro: бомбардировщик США отработал условный удар гиперзвуковой ракетой по российской Камчатке

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12 мая 2021, 08:08 Источник: Аvia.pro

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, Msgt. Joey Swafford/Us Air / globallookpress.com

Бомбардировщик Соединенных Штатов отработал условный удар по российской Камчатке, находясь в воздушном пространстве Аляски. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Портал Avia.pro проинформировал, что американский Boeing B-52 Stratofortress, поднявшийся в небо над штатом Аляска, осуществил полет в сторону государственных рубежей РФ и отработал нанесение условного удара по полуострову Камчатка гиперзвуковой ракетой. Речь идет о снаряде AGM-183 ARRW, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее сегодня, тот же самый сайт написал, что появившийся в Черном море французский корвет может устроить провокацию против России с целью поддержки Украины.

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