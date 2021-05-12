Avia.pro: появившийся в Черном море французский корвет может устроить провокацию против России с целью поддержки Украины

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12 мая 2021, 07:15 Источник: Аvia.pro

Корабль, Ryan Mclearnon / globallookpress.com

Появившийся в Черном море французский корабль может устроить провокацию против Российской Федерации с целью поддержки Украины. Об этом говорится в материале, размещенном в отечественном сегменте интернета.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад в Черное море вошел корвет Commandant Biro, входящий в состав флота Франции. Предполагается, что судно может направляться в сторону Крымского полуострова.

Портал напоминает, что ранее российские самолеты сопроводили французские истребители, обнаруженные в воздушном пространстве над Черным морем. Авторы ресурса отмечают, что Commandant Biro может устроить провокацию против РФ с целью поддержки Украины.

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