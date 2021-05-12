Пресс-секретаря посольства США в Москве выслали из России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс подтвердила, что фигурирует в списке десяти американских дипломатов, которые объявлены персонами нон грата в России в ответ на действия со стороны Вашингтона.
Ребекка Росс утвердительно ответила на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что уже более полугода без пресс-секретаря работает российское посольство в США. При этом в Москве раскрывать имена, внесенных в список американских дипломатов, не стали. Однако предполагалось, что персоной нон грата объявлена пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс.
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