«Ъ»: США отказываются впускать нового пресс-секретаря российского посольства

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12 мая 2021, 12:23 Источник: Коммерсантъ

флаг США, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс вошла в список из десяти американских дипломатов, которых российская сторона объявила персона нон грата в ответ на действия со стороны Вашингтона. При этом подтверждать эту информацию в Москве отказались.

Дипломатический источник, комментируя информацию о высылке Ребекки Росс, отметил, что уже более полугода без пресс-секретаря работает российское посольство в США. По его словам, причиной такого поведения является «категорический отказ американских властей без каких-либо объяснений впустить в США российского дипломата на замещение этой должности».

Отмечается, что 21 апреля заместителю американского посла в РФ Барту Горману была вручена нота о высылке из страны десяти сотрудников дипмиссии. Теперь, уточнили в МИД РФ, будет юридически оформлено решение о запрете США нанимать административно-технический персонал из российских граждан и третьих стран.

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