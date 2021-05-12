Немецкий политолог Рар прокомментировал заявление американского режиссёра Стоуна о ведении США антироссийской кампании

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12 мая 2021, 11:22

Александр Рар, Тwitter.com/alexander_rahr

Американский режиссер Оливер Стоун не единственный человек, который призывает западные страны «посмотреть в зеркало», а не винить во всех бедах, проблемах и конфликтах Россию. Немецкий политолог Александр Рар прокомментировал в беседе с RT заявление Стоуна о том, что США уже продолжительное время ведут кампанию против России.

По мнению Рар, Стоун рассказал о реальном положении дел. «Посмотрели бы, что на самом деле в геополитике происходит. Во-первых, расширение НАТО на восток. Начали расширение они, Россия никуда свои войска не расширяла... Во-вторых, Америка хочет сохранить свою монополию, монополию Запада на именно однополярный мир, фактически, чтобы западная точка зрения превалировала», — цитирует немецкого политолога RT.

«Он говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают», — подчеркнул Рар.

Напомним, Оливер Стоун заявил, что США ведут активную «антироссийскую» кампанию и чуть ли не войну против РФ в течение продолжительного времени.

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