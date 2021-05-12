Режиссер Оливер Стоун обвинил США в агрессивности и «многолетней войне» против РФ

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12 мая 2021, 07:33 Источник: The Washington Post

Оливер Стоун, фото: Maks Him/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун заявил, что США ведут активную «антироссийскую» кампанию и чуть ли не войну против РФ в течение продолжительного времени.

«Против России на протяжении долгого времени идет кампания, ведется война. Она началась, опять-таки, с Соединенных Штатов примерно в 2006-2007 году, когда он [президент Владимир Путин] произнес речь [на Мюнхенской конференции о том, что «однополярный мир не только неприемлем, но и вообще невозможен»]», - высказал он.

Стоун отметил, что нет доказательств «агрессивности России». По его словам, агрессивность в действительности исходит от сил НАТО, которые окружили Москву и Пекин. Он считает, что США следует изменить точку зрения мира, «уживаться с Китаем, уживаться с Россией, Ираном и так далее».

«Мы все еще стремимся к тому, чтобы быть единственной державой мира, контролирующей ситуацию … Это самоубийственный путь», - резюмировал режиссер.

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