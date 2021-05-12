Премьер Израиля объявил режим ЧП в городе Лод из-за массовых беспорядков

Аргументы Недели → В мире 13+

12 мая 2021, 08:27

сгоревший автобус после обстрела в Израиле, фото: Oren Ziv/dpa/ globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ввел режим чрезвычайного положения в городе Лод из-за массовых беспорядков. Ожесточенные столкновения с участием арабов и евреев шли всю ночь вторника, 11 мая.

«Премьер-министр Нетаньяху согласился с объявлением особого чрезвычайного положения в Лоде, а министр внутренней безопасности Амир Охана объявил, что немедленно приступит к исполнению своих полномочий в этом вопросе», - пояснили в канцелярии израильского премьера.

Отмечается, что местные полицейские задержали около 20 человек. В ходе массовых беспорядков по меньшей мере пострадали два человека, одного из них закидали камнями. Кроме того, в городе Акко 84-летний мужчина получил серьезные травмы, когда протестующие подожгли ресторан.

Ранее сообщалось, что Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу.

МИД России выразил глубокую озабоченность в связи с обострением отношений Палестины и Израиля на фоне столкновений мусульман и ракетными обстрелами вокруг сектора Газа. Вечером 10 мая движение ХАМАС выпустило более 130 ракет по Израилю. Погибли два человека, более 80 ранены. В ответ последовали удары со стороны Израиля, погибли 28 палестинцев, более ста ранены.

Система Железный купол перехватывает ракеты над Тель-Авивом и центральной частью Израиля. pic.twitter.com/cWLXv4Hlyw — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) May 11, 2021

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости