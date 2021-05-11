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МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности

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МИД России призвал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности
Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Россия выражает глубокую озабоченность в связи с обострением отношений Палестины и Израиля на фоне столкновений мусульман с силами безопасности Израиля и ракетными обстрелами вокруг сектора Газа.

Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. МИД РФ призывает Израиль и Палестину не предпринимать шагов, ведущих к дальнейшей эскалации напряжённости.

Мария Захарова отметила, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН и участником «квартета» международных посредников по БВУ будет добиваться комплексного и устойчивого урегулирования ситуации в соответствии с резолюциями СБ ООН.

Видео: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу .

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