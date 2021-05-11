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Видео: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу

, 22:05

Видео: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу
Фото: соцсети

«Нас обстреливают сотнями ракет! Все города!» - пишет израильский журналист Захар Гельман.

На видео хорошо видно как работает израильская система ПРО «Железный купол». К сожалению, она не в состоянии перехватить все ракеты, некоторые достигают цели.

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