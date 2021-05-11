Видео: Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу

Аргументы Недели → Армия 13+

11 мая 2021, 22:05

Фото: соцсети

«Нас обстреливают сотнями ракет! Все города!» - пишет израильский журналист Захар Гельман.

На видео хорошо видно как работает израильская система ПРО «Железный купол». К сожалению, она не в состоянии перехватить все ракеты, некоторые достигают цели.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости