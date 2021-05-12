Зеленский предсказал Третью мировую войну в случае «нападения» России на Украину

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12 мая 2021, 07:43

Президент Украины Владимир Зеленский, Pavlo Gonchar / globallookpress.com

В случае «нападения» Российской Федерации на Украину разгорится Третья мировая война. Соответствующий прогноз в разговоре с журналистами озвучил украинский президент Владимир Зеленский.

Глава государства ответил на вопрос, касающийся прогноза экспертов о том, что РФ якобы планирует «атаку» против соседней страны осенью текущего года. Зеленский заявил, что при таком развитии событий начнется новая мировая война. Поэтому Москва не может пойти на «мощную эскалацию», высказал свое мнение президент.

Киевские политики и представители экспертного сообщества регулярно обвиняют Россию в агрессивных намерениях. В Москве подобные утверждения опровергают как бездоказательные.

Ранее в среду ресурс Avia.pro написал, что вошедший в Черное море французский корвет может устроить антироссийскую провокацию с целью поддержки Украины.

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