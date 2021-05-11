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Капитан Дандыкин: планы о создании базы Украины и НАТО на Азове провалятся из-за России

, 16:25 Источник: «Народные Новости»

Капитан Дандыкин: планы о создании базы Украины и НАТО на Азове провалятся из-за России
Украинские военные корабли, Daniel Leal-Olivas / globallookpress.com

Планы о создании базы Украины и Североатлантического альянса на Азове провалятся из-за Российской Федерации. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Некоторое время назад на страницах китайской сетевой прессы рассказали, что Киев собирается построить совместную с НАТО базу в Азовском море. По словам Дандыкина, эти намерения обречены на провал из-за Москвы. Капитан констатировал, что попасть в море можно только через Керченский пролив, который контролирует РФ. Последняя не даст иностранным военным судам войти в акваторию, отметил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее сегодня, портал Sohu написал, что стартовавшие в Европе учения НАТО могут спровоцировать войну с Россией.

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