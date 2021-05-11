Сайт Sohu: начавшиеся в Европе учения НАТО могут спровоцировать войну с Россией

Аргументы Недели → В мире 13+

11 мая 2021, 14:27 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, Ludek Perina / globallookpress.com

Стартовавшие на территории Европы учения Североатлантического альянса могут спровоцировать военный конфликт с Российской Федерацией. На это указывается в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Некоторое время назад в Эстонии начались самые крупные учения НАТО в Европе за 25 лет, получившие название Defender Europe 2021. Маневры пройдут в шестнадцати странах, в них задействуют в общей сложности порядка 28 тысяч военных.

Портал Sohu прогнозирует, что учения приведут к дальнейшему обострению отношений между Западом и Россией. Сайт пишет, что Москва в ответ организует свои маневры. Если зоны действия армий обеих сторон совпадут, может разгореться вооруженный конфликт, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале китайского ресурса.

Ранее во вторник сообщалось, что авторы Sohu вспомнили, как истребитель Су-27 напугал военных НАТО над Баренцевым морем.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости