Sohu вспомнило, как истребитель Су-27 напугал военных НАТО над Баренцевым морем

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11 мая 2021, 09:40 Источник: «ПолитРоссия»

Истребитель, MOD Russia / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета вспомнили, как истребитель Су-27 напугал военных Североатлантического альянса над Баренцевым морем. Об этом пишут отечественные СМИ.

Как информирует «ПолитРоссия», сетевое издание Sohu рассказало о «захватывающей сцене», произошедшей в 1987 году в воздушном пространстве Баренцева моря. Советские силы обнаружили в небе разведывательный самолет НАТО, приближавшийся к государственным рубежам СССР. После того, как машина альянса не отреагировала на предупреждения со стороны истребителя Су-27, последний вплотную подошел к оппоненту и слегка задел того крылом.

В процитированном материале Sohu отмечается, что с помощью данного маневра, названного «воздушным скальпелем», Су-27 напугал НАТО. После описанного инцидента военные суда Соединенных Штатов не заходили в Баренцево море в течение трех десятилетий.

Ранее во вторник сообщалось, что российский сенатор Сергей Цеков пообещал Европе «мгновенный и сокрушительный отпор», если она нападет на страну.

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