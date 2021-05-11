Апелляционный суд Украины решил оставить в силе новые правила написания русских фамилий

Апелляционный суд Украины вернул в действие отмененное ранее "новое украинское правописание", тем самым удовлетворив иск Минобразования Украины, которым было оспорено решение Окружного админсуда Киева об отмене этого новшества.
Нормы предполагают, кроме прочего, изменение написания русских фамилий. Например, фамилии с окончанием на "ой" в украинском языке заканчивались бы на "ий" (Донской — Донський, Трубецкой — Трубецький).
О решении суда сообщает у себя в Telegram-канале адвокат Ростислав Кравец, который судится с министерством от имени общественного объединения "Правовое государство". По его словам, объяснений решению нет, основания будут известны позднее.
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