Ветеран ДНР «Мигель»: Украина не выдержит полномасштабной затяжной войны с республиками Донбасса

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11 мая 2021, 12:18

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина не выдержит полномасштабной затяжной войны с самопровозглашенными республиками Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель».

«То, что противник пригнал технику к линии соприкосновения, не означает, что в ближайшее время начнется наступление Киева. А логистика? Экономика? Потянет ли Украина это все?» - отметил «Мигель».

Мужчина, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», озвучил мнение, согласно которому киевская сторона не выдержит полномасштабной затяжной войны. При этом ветеран спрогнозировал, что враг рано или поздно пойдет в атаку на ДНР и ЛНР.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал два условия для возвращения Донбасса в состав страны.

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