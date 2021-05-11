Ветеран ДНР «Мигель»: Украина не выдержит полномасштабной затяжной войны с республиками Донбасса
11 мая 2021, 12:18
Украина не выдержит полномасштабной затяжной войны с самопровозглашенными республиками Донбасса. Соответствующую точку зрения высказал ветеран ополчения ДНР с позывным «Мигель».
«То, что противник пригнал технику к линии соприкосновения, не означает, что в ближайшее время начнется наступление Киева. А логистика? Экономика? Потянет ли Украина это все?» - отметил «Мигель».
Мужчина, ставший собеседником авторов YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса», озвучил мнение, согласно которому киевская сторона не выдержит полномасштабной затяжной войны. При этом ветеран спрогнозировал, что враг рано или поздно пойдет в атаку на ДНР и ЛНР.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Дмитрий Гордон назвал два условия для возвращения Донбасса в состав страны.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.