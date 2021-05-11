Sina: Россия атакует НАТО ядерными ракетами «Ярс» в случае нападения на страну

Российская Федерация атакует Североатлантический альянс ядерными ракетами «Ярс» в случае нападения западного военного блока на страну. Такой прогноз высказан в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском сегменте интернета.
Как пишет сайт Sina, НАТО ждет жесткий ответ, если оно решится перейти государственные рубежи РФ. В материале портала, пересказанном «ПолитРоссией», говорится, что ракеты «Ярс» готовы к запуску в любой момент. Отмечается, что в случае нападения Москва атакует противника данными снарядами.
Ранее сообщалось, что тот же самый китайский ресурс объяснил, почему США не удастся победить Россию за 30 дней в случае вооруженного конфликта.
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