Sina: Россия атакует НАТО ядерными ракетами «Ярс» в случае нападения на страну

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11 мая 2021, 06:20 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация атакует Североатлантический альянс ядерными ракетами «Ярс» в случае нападения западного военного блока на страну. Такой прогноз высказан в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

Как пишет сайт Sina, НАТО ждет жесткий ответ, если оно решится перейти государственные рубежи РФ. В материале портала, пересказанном «ПолитРоссией», говорится, что ракеты «Ярс» готовы к запуску в любой момент. Отмечается, что в случае нападения Москва атакует противника данными снарядами.

Ранее сообщалось, что тот же самый китайский ресурс объяснил, почему США не удастся победить Россию за 30 дней в случае вооруженного конфликта.

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