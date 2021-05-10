Автомобиль из кортежа Пашиняна попал в массовое ДТП в Ереване

В понедельник, 10 мая, в центре Еревана автомобиль из кортежа исполняющего обязанности главы армянского правительства Никола Пашиняна попал в массовое ДТП.
Инцидент произошел недалеко от здания армянского правительства – у здания министерства иностранных дел страны. Отмечается, что внедорожник службы охраны Никола Пашиняна столкнулся с иномаркой «Марседес» и мотоциклом, который осуществлял доставку еды.
В результате аварии пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь. На место происшествия прибыли полицейские, бригада «скорой» и руководитель Государственной службы охраны Саркис Ованнисян.
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