Глава МВД Франции оценил открытое письмо военных к властям

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10 мая 2021, 11:29

флаг Франции, фото: pixels.com

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал открытое письмо действующих военнослужащих властям о возможном распаде республики и «гражданской войне». По его словам, такие действия не являются «смелым поступком».

«Речь идёт об анонимных личностях. В этом их смелость - в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошёл на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными», - высказал он в эфире телеканала BFM TV.

Дарманен отметил, что его смешит «храброе» общество, которое предоставляет голос «анонимам».

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