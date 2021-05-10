Глава МВД Франции оценил открытое письмо военных к властям
10 мая 2021, 11:29
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен прокомментировал открытое письмо действующих военнослужащих властям о возможном распаде республики и «гражданской войне». По его словам, такие действия не являются «смелым поступком».
«Речь идёт об анонимных личностях. В этом их смелость - в анонимности? Когда вы хотите заниматься политикой, вы представляете свою кандидатуру на выборах. Когда я был недоволен происходящим, я пошёл на выборы. И в демократической стране выбор за народом, а не за несколькими военными», - высказал он в эфире телеканала BFM TV.
Дарманен отметил, что его смешит «храброе» общество, которое предоставляет голос «анонимам».
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